Osnovnošolce skoraj kap, ko so videli, kam so jih pripeljali: učiteljico pogrizle stenice

Osnovnošolci iz hrvaškega mesta Bregana so počitnikovali v hotelu Duga uvala, ki se nahaja v istoimenskem turističnem naselju v Istri. A počitnice si bodo želeli čim prej izbrisati iz spomina. »Sobe so bile brez posteljnine, vzglavniki so smrdeli, na njih pa so bile rumene lise,« je za Index povedal starš, ki je želel ostati anonimen.

Turistična agencija, ki je otroke in učitelje peljala na morje, je staršem predstavila potovanje kot »izjemno, čudovito in urejeno ...«, ko pa so prišli tja, so videli, da niti ni ljudi ne kadra, ki bi delal v recepciji.

»Pred odhodom so nam obljubili, da bodo samopostrežni bife, razne vrste pijač ... Vse so obljubljali. Na koncu pa so dobili le kuhan riž, kuhan riž z grahom in kuhano zelenjavo – brokoli, cvetača, korenje. In neke zrezke. To naj bi bil samopostrežni bife. In razredčeni pomarančni sok. Dobro, hrana je bila na koncu okusna in bolj siromašna, a najhuje je šele prišlo,« pravi starš.

Plesen, otroku je deževalo po glavi, umazana stranišča

Šok je povzročila higiena. »Higiena je bila na dnu. Plesen po preprogah, vlaga po zidovih, enemu otroku je kapljalo s strehe na glavo, medtem ko je spal. Stranišča so bila umazana,« je povedal za Index.

»Ni bilo toaletnega papirja, brisač, z izjemo nekaj umazanih. Profesorji so se zgražali, otroci prav tako,« pravi starš, ki je dodal, da je do dodatne drame prišlo na dan odhoda, ko je okoli 500 otrok čakalo na kosilo. Prišlo je do kaosa, ker hrane ni bilo dovolj. »Ponudili so le pire krompir in deset pleskavic. Prvih deset je pleskavice pojedlo, za ostale jih je zmanjkalo. Nato se je čakalo na druge pleskavice, ker jih je kuhar pekel deset po deset. Grozno vzdušje.«

Ena izmed mam je po prejetih fotografijah od svojega otroka v hotel poslala inšpekcijo. Državni inšpektorat je za omenjeni portal sporočil, da postopek še poteka, zato ga ne morejo komentirati.

Portal Index.hr je vprašanja poslal omenjeni agenciji, ki je odgovorila, da je takoj, ko so prejeli pritožbe, ukrepala v hotelu. Sprotno naj bi reševali težave.

