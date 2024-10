Orkan Milton oslabel v orkan prve stopnje

Orkan Milton, ki je v sredo zvečer po lokalnem času dosegel obalo Floride, je oslabel v orkan prve stopnje, a kljub temu povzroča ogromno škodo in glede na svarila ameriških vremenoslovcev ostaja zelo nevaren. Na prizadetem območju pustošijo izjemno močan veter in poplave, več kot dva milijona domov je brez elektrike. Poročajo tudi o smrtnih žrtvah.

Milton je zahodno obalo Floride dosegel v bližini kraja Siesta Key blizu Sarasote, kjer so zvečer izmerili sunke vetra s hitrostjo prek 200 kilometrov na uro. Že v sredo je iz pete oslabel v orkan tretje stopnje, nato pa še izgubil na moči. Nacionalni center za orkane (NHC) ga trenutno uvršča med orkane prve stopnje.

Soseke zalil poplavni val

Škoda, ki jo povzroča na svoji poti, je kljub temu še vedno ogromna. Več mest na Floridi so že zajele poplave, med drugim Sarasoto, Tampo, Punta Gordo in mesto Venice. Številne obalne soseske, od koder so oblasti prebivalce pozvale k evakuaciji, je zalil poplavni val. Ponekod se po poročanju BBC reševalne službe ne odzivajo na klice, ker je posredovanje prenevarno.

Visoki valovi ob obali FOTO: Yamil Lage Afp

V St. Petersburgu je zaradi škode, ki jo je neurje povzročilo na infrastrukturi, trenutno prekinjena oskrba prebivalcev s pitno vodo. Glede na zadnje podatke je v celotni zvezni državi brez elektrike najmanj 2,8 milijona domov. Po besedah floridskega guvernerja Rona DeSantisa je bilo uničenih najmanj 125 domov, od tega številni mobilni.

Z atlantske obale Floride poročajo o več smrtnih žrtvah, a njihovo število ni znano. Glede na navedbe policije so jih zabeležili v mestu St Lucie, kjer je območju v razmaku 20 minut doseglo več tornadov. Veter naj bi med drugim prevračal avtomobile.

Milton se bo sedaj pomikal proti vzhodu Floride, pri čemer naj bi veter dosegal hitrost do 150 kilometrov na uro. Med drugim naj bi prečkal turistično mesto Orlando, kjer je zaradi neurja zaprt zabaviščni park Disney World, poroča francoska tiskovna agencija AFP.