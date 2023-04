Okoli Lune po več kot pol stoletja tudi ženska

Ameriška vesoljska agencija Nasa je sporočila imena štirih astronavtov, ki bodo naslednje leto v okviru misije Artemis 2 poleteli okoli Lune. To so Američani Christina Koch, Victor Glover in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen, je sporočila Nasa v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu v Teksasu.

Izbrane je doletela čast, da bodo prvi astronavti, ki bodo obkrožili Luno, odkar so astronavti zadnje misije Apollo leta 1972 za nekaj časa stopili na Zemljin satelit.

Misija načrtovana za november 2024

Misija Artemis 2 je trenutno načrtovana za november 2024. To bo prva izstrelitev omenjene misije s človeško posadko po uspešnem decembrskem preizkusu misije Artemis 1. Kapsula Orion je brez posadke doslej v vesolju prepotovala približno 1,4 milijona kilometrov. Obkrožila je Luno in po 26 dneh v vesolju pristala v Tihem oceanu.

Misija Artemis 1 je zbrala pomembne podatke za misijo Artemis 2 s človeško posadko. Testna misija brez posadke je veljala za pomemben korak k vrnitvi ljudi na Luno, dolgoročni cilj Nase pa je potovanje na Mars. Naslednja misija Artemis 3 bo čez kakšno leto po misiji Artemis 2 popeljala astronavte na Luno.

Po grški boginji Lune Artemidi

Program Artemis je poimenovan po grški boginji Lune Artemidi. V programu sodelujejo Evropska vesoljska agencija Esa in vesoljske agencije več drugih držav.

Christina Koch je svojo kariero začela kot elektroinženirka in leta 2019 je že obiskala Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Drugi član posadke je Kanadčan Jeremy Hansen, ki je bil pred delom za Kanadsko vesoljsko agencijo (CSA) vojaški pilot. Trenutno sodeluje z Naso pri usposabljanju astronavtov in izvedbah vesoljskih misij. Zanj bo Artemis 2 prva pot v vesolje. Nasin astronavt Victor Glover bo pilotiral kapsulo Orion okrog Lune, v vesolje pa je že poletel z zasebnim podjetjem SpaceX. Poveljnik misije bo Američan Reid Wiseman, ki je bil na ISS leta 2014 kot inženir, sicer pa ima izkušnje tudi s podmornicami.

