Ognjeni zublji zajeli zgodovinsko stavbo v bližini kraljeve palače, posnetki šokantni (VIDEO)

Znamenito dansko borzo v Københavnu je davi zajel požar, zaradi katerega se je zrušil vrh stolpa stavbe. Po podatkih gasilcev, na katere se sklicuje danska tiskovna agencija Ritzau, je ogenj zajel že približno polovico stavbe. Vzrok požara še ni znan.

FOTO: Emil Helms Afp

Vsi, ki so bili v stavbi, so jo lahko pravočasno zapustili, tamkajšnji zaposleni pa so hiteli reševat nekatere pomembne slike. Več ulic in območje okoli zgradbe borze je zaprtih, je sporočila danska policija na družbenem omrežju X.

Del strehe se je zrušil, požar pa še ni pod nadzorom. Na prizorišču je okoli 120 gasilcev in okoli 60 pripadnikov danske vojske, poročanje danskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

FOTO: Emil Helms Afp

Palača je sedež danskega parlamenta

Zaradi požara so evakuirali eno od kril bližnje palače Christiansborg, kjer imajo svoje pisarne številni poslanci in novinarji. Palača je sicer sedež danskega parlamenta, urada danskega predsednika vlade in vrhovnega sodišča. Policija je na omrežju X sporočila tudi, da poteka evakuacija več stavb v bližini ministrstva za finance.

Danski minister za kulturo Jakob Engel-Schmidt je poudaril, da so zublji pogoltnili 400 let danske kulturne dediščine, poroča britanski BBC. Minister za obrambo Troels Lund Poulsen pa je požar primerjal s požarom na katedrali Notre Dame v Parizu, ki jo je ogenj uničil pred petimi leti.

Iz stavbe se vijejo gost dim in visoki plameni. Københavnska policija predvideva, da bo območje še nekaj časa zaprto za javnost.

Zgradbo s stolpom so dokončali leta 1625 in velja za eno najstarejših v danski prestolnici. V njej je bila do 70. let prejšnjega stoletja borza, zdaj pa je v njej sedež danske gospodarske zbornice. Trenutno jo obnavljajo, da bi popravili posledice neustrezne prenove v 19. stoletju in pročelju povrnili prvotno podobo, še navaja dpa.