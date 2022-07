Oglas iz Vodic buri duhove: naličena in urejena dekleta so vaba za stranke

Te dni je po spletu zakrožil oglas za študentsko delo, ki naj bi ga objavilo vodstvo enega od hrvaških nočnih klubov iz Vodic, s katerim iščejo dekleta za umetno polnjenje kluba. Dekleta, ki naj bi bila glede na objavo za dvigovanje prometa v klubu plačana manj kot 30 evrov na večer, bi si morala zagotoviti vsaj pet plačanih pijač v večeru, terja oglaševalec.

»Umetno polnjenje pomeni dvigovanje prometa v klubu, tako da bi si vsaka od vas morala zagotoviti vsaj pet plačanih pijač v večeru,« je zapisano v oglasu. Dekleta naj bi glede na zapis za to prejela 200 kun – približno 27 evrov plačila na večer, pri čemer je predviden 7-dnevni delavnik, torej brez prostih dni, dela pa se od 22. ure do 3. ure zjutraj.

Zabava je obvezna

Oglas natančno predpisuje tako naloge kot pogoje dela. Dekleta se morajo vesti, kot da so se v omenjeni klub prišle zabavat. »Biti morate vesele, nasmejane, plesati, medsebojno sodelovati – to vam bo močno olajšalo delo, ves čas animirati gosta, saj tako vzdržujete vzdušje, poleg nasmeha vsekakor komunicirati tudi z drugimi gosti, če sami ne pridejo do vas, se po nekem času same priključite v katerega od separejev ali miz,« piše v oglasu.

Vodstvo nočnega kluba v Vodicah naj bi objavilo nenavaden oglas za t. i. umetno polnjenje kluba. FOTO: Twitter

Biti morajo tudi ustrezno urejena – v oblekah, mini krilih in visokih petah, naličena in imeti urejene, spuščene lase. Nikakor ne smejo biti oblečena v črno, biti premalo naličena ali imeti neurejene pričeske. V času dela ne smejo počivati – če res ne gre drugače, lahko posedijo za 5 do 10 minut; na stranišče gredo lahko le posamezno, v tem času tudi ne smejo uporabljati telefona, razen za fotografiranje. Ena od zadolžitev je namreč tudi fotografiranje in objavljanje fotografij na lastnih profilih.

Za ves večer bi bile plačane 27 evrov.

»Obvezno nasmeh, dolg vrat, brada navzdol, trebuh noter, prsi ven, raven hrbet, čvrste noge, roka na boku itd.,« se glasi navodilo. Kot navaja hrvaški Index, so želeli stopiti v stik z omenjenim klubom, ki naj bi objavil oglas, vendar njihovega odgovora doslej niso prejeli.