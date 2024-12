Odstopil izvršni direktor Stellantisa Tavares

Izvršni direktor avtomobilskega koncerna Stellantis Carlos Tavares je danes odstopil s položaja. Upravni odbor družbe je sprejel odstop Tavaresa s takojšnjim učinkom zaradi razhajanja v pogledih glede prihodnosti podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V zadnjih tednih so se pojavili različni pogledi, zaradi katerih sta upravni odbor in izvršni direktor sprejela današnjo odločitev,« je v izjavi dejal predstavnik družbe Henri de Castries. Stellantis, sicer četrti največji proizvajalec avtomobilov na svetu, se spopada s slabšimi finančnimi rezultati, predvsem s padcem dobička zaradi slabše prodaje v Evropi in rasti zalog v ZDA.

V tej industriji že dolga leta

Avtomobilski velikan, pod okrilje katerega med drugim sodijo znamke Jeep, Fiat in Peugeot, je nastal v začetku 2021 z združitvijo francoskega podjetja Groupe PSA in italijansko-ameriškega koncerna Fiat Chrysler Automobiles. Tavares je kot izvršni direktor tedaj prevzel vodenje skupine, pred tem je od leta 2014 vodil koncern PSA Peugeot Citroen.

Tavaresu bi se pogodba s Stellantisom sicer iztekla v začetku leta 2026, je pa že napovedal, da je ne namerava podaljšati.