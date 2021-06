Očeta protivirusa našli mrtvega v zaporniški celici

V celici v zaporu blizu Barcelone so mrtvega našli 75-letnega ameriškega računalniškega programerja Johna McAfeeja, ki je po poročanju španskih medijev naredil samomor. Smrt naj bi nastopila kmalu po tem, ko je špansko državno sodišče odločilo, da se McAfeeja izroči Združenim državam Amerike, kjer ga je čakalo sojenje zaradi izogibanja plačila davkov za milijone, ki jih je zaslužil s promocijo kriptovalut na twitterju. Zdravstveno osebje je zapornika oživljalo, a žal mu ni bilo več pomoči.



McAfee je bil zaprt od aretacije na letališču Barcelone oktobra 2020, kjer se je poskušal vkrcati na letalo do Istanbula. Američani ga obtožujejo, da od leta 2014 do 2018 ni oddal davčne napovedi, čeprav je dobro služil s svetovanjem, kriptovalutami in prodajo pravic do svoje življenjske zgodbe. V štirih letih naj bi imel 12 milijonov dolarjev dohodkov.



Špansko sodišče je pred njegovim najverjetneje samomorom odločilo, da se ga lahko izroči ZDA, kjer mu je grozilo do 30 let zapora. Na odločitev sodišča bi se sicer lahko še pritožil, na koncu pa bi o tem odločala še španska vlada.



Pred tednom dni je iz zapora tvitnil, da bi si res želel imeti kje skrite kriptovalute, kot to trdijo ameriške oblasti. »Vse moje premoženje je zaseženo, moji prijatelji so izginili, ker jih je strah povezav z menoj. Nimam ničesar več, ampak ni mi žal za nič,« je sporočil.



Špansko vrhovno sodišče je danes odločilo, da bo ugodilo zahtevi ZDA po izročitvi McAfeeja. Le nekaj ur pozneje so ga mrtvega našli v njegovi celici v zaporu Brians 2 v katalonskem Sant Esteve Sesrovires.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: