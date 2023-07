Kljub brutalnemu dvigu cen, Slovenka doživela presenečenje pri Hrvatih (FOTO)

Na Hrvaškem kljub podražitvam spet letuje rekordno veliko gostov. V kampih je tako za 2,6 odstotka več Slovencev, ki so ustvarili 1,4 milijona prenočitev.

In že veliko smo poročali o brutalnem dvigu cen na Hrvaškem. »Lignje na žaru prodajajo tudi po 30 evrov, toliko so lani stali škampi in kakovostna bela riba. Pivo ponekod v najbolj navadnih gostilnah stane celo sedem evrov, kava in gazirane pijače pet evrov. Vse se je občutno podražilo in to se že pozna. Smo v kampu v Dalmaciji, in medtem ko je bilo lani vse zasedeno, je sedaj še veliko prostora,« nam je denimo sporočila bralka Ivana.

Račun. FOTO: Bralka Iz Poreča

A vse očitno le ni tako črno oziroma drago. Bralka, ki dopustuje v Poreču, nam je poslala račun iz restavracije pri hotelu v Plavi laguni.»Danes sem bila prijetno presenečena! Kalamari s prilogo 9 evrov«.

