Nad Hrvaško peklenska vročina, a napovedana je tudi večja sprememba

Številna mesta se te dni soočajo z novim vročinskim valom. O tem poročajo iz Italije, Francije, Španije in tudi Turčije, kjer so pred dnevi namerili kar 49,5 stopinje Celzija. Te dni pa vročinski val napovedujejo tudi v sosednji Hrvaški, kjer številni Slovenci preživljajo poletne počitnice, in tudi pri nas.

Še zadnji vročinski val letos na Hrvaškem in pri nas. FOTO: Dhmz

Na Hrvaškem vrhunec vročinskega vala pričakujejo v sredo in četrtek, a je hrvaški meteorolog Ivan Čačić napovedal, da se že proti koncu tedna obeta izrazita sprememba vremena od severozahoda, piše Index.hr.

Hrvaška agencija za vreme DHMZ je za sredo in četrtek izdala rdeči alarm zaradi vročinskega vala za tri regije – Reko, Split in Dubrovnik. Že danes bo vroče, napovedano pa je do 37 stopinj Celzija.

V Sloveniji bomo na vrhuncu vročinskega vala sredi tedna namerili 34 stopinj Celzija, vreme pa se bo začelo spreminjati ob koncu tedna, ko prihaja hladnejši zrak.