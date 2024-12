Občani v šoku! Objavil osmrtnico, nato pa pred žalujočimi vstal iz krste ... (VIDEO)

Res nenavaden incident je v minulih dneh pretresel prebivalce srbskega kraja Pećinci. Moški B.G. (49) je namreč poskrbel za pravo grozljivko za prijatelje in znance, ko je kraj najprej prelepil s svojimi osmrtnicami, nato pa organiziral pogreb, ki so ga prekinili, ko je vstal iz krste ...

»Z bolečino v srcu sporočamo svojcem, prijateljem in znancem žalostno novico, da je naš B.G. umrl 30. novembra 2024 v starosti 49 let. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 1. decembra 2024 ob 14. uri na Novem pokopališču v Sremski Mitrovici,« piše v osmrtnici.

B. G. ni bilo dovolj, da je prevaral sosede, ampak je kupil še križ s svojim imenom in priimkom ter krsto, v kateri je čakal na lasten pogreb. Nato je vstal iz krste in se začel smejati, njegov šokirani prijatelj pa ga je objel.

Na omrežjih je posnetek dogajanja seveda sprožil zgražanje in ena od šokiranih občank je tako zapisala: »Sprašujem se, ali je to normalno in nekaznovano? Da polepiš vse Pećince s svojimi osmrtnicami, potem pa se pošališ?! To ne sme ostati nekaznovano!«