Ob parkirišču našli 1,5-metrskega pitona, slučajno ga je opazil eden od policistov

Dunajska policija je v nedeljo imela posebno nalogo, ko so v gozdu ob enem od parkirišč našli pitona, ki je v dolžino meril 1,5 metra. Policisti so zapuščeno in izčrpano žival predali pristojnim službam.

Kraljevskega pitona je v avstrijski prestolnici slučajno opazil eden od policistov, ki je zanj poskrbel, pri čemer kača do njega ni bila napadalna, niti se ni upirala.

Kraljevski pitoni v divjini bivajo v Srednji in Zahodni Afriki, ker pa niso posebej agresivni niti strupeni, so priljubljeni med tistimi, ki imajo kače za ljubljenčke.