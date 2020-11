Novinar vdrl na zaupno konferenco ministrov EU (VIDEO)

Nizozemskemu novinarjuje uspelo nekaj, o čemer so bili mnogi prepričani, da je nemogoče. Med zasedanjem evropskih obrambnih ministrov se je nenadoma 'vklopil' v zaupno video konferenco in presenetil vse prisotne. Sestanku se je pridružil po tem, ko je nizozemska ministrica na twitterju po nesreči objavila svoje podatke za prijavo. Obelodanila je tudi petmestno PIN-kodo, manjkala je le še šesta številka, ki pa jo je novinarjem uspelo odkriti. Novinar RT Nieuwsa je bil menda sicer prepričan, da se mu ne bo uspelo pridružiti konferenci, saj je bil prepričan, da je vmes še kakšno varovalo, a po vpisu številke se je nenadoma 'vklopil' v debato.Ko je ugotovil, da mu je uspelo, je bil vidno presenečen. Ministrom je pomagal, visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politikopa ga je vprašal, kdo je in ali ve, da se je pridružil zaupnemu zasedanju.»Da. Opravičujem se, sem nizozemski novinar. Opravičujem se, da sem vas zmotil. Kmalu vas bom zapustil,« je še dejal. Borrello ga je opozoril, da bolje, da prekine klic, preden pride policija.Posnetek njegovega 'vdora' na zaupen sestanek je bil objavljen tudi na spletu. Številni se tako sprašujejo, kako varna so takšna zasedanja, tiskovni predstavnik sveta za zunanje zadeve pa je še dejal, da so takšni posegi nezakoniti, in napovedal, da bodo zadevo prijavili ustreznim organom.n, direktor neprofitne organizacije Transparency International EU, ki je objavil posnetek na twitterju, je zapisal še, da je medijska hiša menda predhodno obvestila ministrstvo za obrambo na potencialno nevarnost in šibkost sistema, a so jim menda na ministrstvu zatrdili, da so preverili v Bruslju, kjer naj bi dobili zagotovilo, da se sestanku ni mogoče pridružiti le z geslom. Novinar se je odločil, da bo to trditev preveril, in na presenečenje vseh mu je uspelo.