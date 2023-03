Nove podrobnosti eksplozije: mino, težko 1100 kilogramov, odvlekli na razdaljo 8 km od kopnega

Kot smo poročali, so neeksplodirano protiladijsko mino iz druge svetovne vojne, ki so jo nedavno odkrili v pristanišču na Reki, danes odstranili in odvlekli proti odprtemu morju, kjer so jo ob 13.15 nevtralizirali. Zaradi varnosti je bilo v času akcije gibanje v tako imenovani rdeči coni v središču mesta prepovedano. Prepoved so malo pred 15. uro odpravili.

Mino so dopoldne iz pristanišča premestili na lokacijo, kjer so jo kasneje nevtralizirali, pri tem pa so sodelovali potapljači specialne enote policije, so dopoldne sporočili iz štaba reške civilne zaščite, ki je akcijo koordiniral v sodelovanju s policijsko upravo Primorsko-goranske županije in drugimi službami. Že tedaj so sporočili, da akcija poteka po načrtih.

Sirene označile konec akcije

Kasneje je civilna zaščita sporočila, da so mino uspešno uničili. Ob tem je opozorila, da bo akcija trajala še najmanj eno uro, saj morajo preveriti, če je bila ta v celoti opravljena po načrtih. Malo pred 15. uro pa so se v mestu zaslišale sirene, ki so oznanile, da je akcija končana.

Ekplozija 8300 metrov od kopnega

Več informacij so pristojni podali na novinarski konferenci. Kot so dejali, so razstrelitev mine izvedli na lokaciji, ki je bila od kopnega oddaljena najmanj 8300 metrov, kraj pa so v radiju okoli 7000 metrov tudi zavarovali s plovili. Mina je skupaj z razstrelivom in aluminijastim ohišjem tehtala 1100 kilogramov, je povedal poveljnik specialne enote policije Nenad Krasny in pojasnil, da je bila med celotno potjo do kraja uničenja nevarna.

Posledice uničenja mine. FOTO: Mup Hr

Najprej so mino z baloni z morskega dna dvignili na globino sedmih metrov in jo nato s hitrostjo dveh milj na uro odvlekli do lokacije uničenja. Pristojni so se na konferenci tudi zahvalili občanom in vsem sodelujočim službam. »Meščani so bili izjemno disciplinirani in so upoštevali vsa navodila,« je dejal reški župan Marko Filipović.

Središče Reke je bilo danes v času akcije popolnoma prazno. Nekaj ljudi je tudi prenočilo v Dvorani mladosti, kjer so pripravili ležišča za okoli 500 ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove v tako imenovani rdeči coni mesta. Tam jih je sicer noč prebilo le nekaj, saj jih je večina našla zatočišče pri sorodnikih in prijateljih.

Območje ob reškem pristanišču zaprto za ves promet

Območje ob reškem pristanišču je bilo medtem zaprto za ves cestni, železniški, letalski in pomorski promet, zaprti so bili tudi vsi tamkajšnji gospodarski objekti. V štabu reške civilne zaščite zaradi varnosti prebivalcev niso razkrili prvotne lokacije mine, so pa sporočili, da je bila delno vkopana v morsko dno. Zaradi njenih značilnosti in lokacije je niso mogli uničiti na kraju, kjer so jo našli, zato so jo prenesli na drugo mesto v Reškem zalivu in jo nato uničili.

V akciji je sodelovala tudi hrvaška vojska. Ta je z brezpilotnimi letalniki nadzorovala cestne in morske poti, ki jih je določilo hrvaško notranje ministrstvo.