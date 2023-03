Eksplozija v Reki, zatulila je sirena (VIDEO)

Protiladijsko mino iz druge svetovne vojne, ki so jo našli v reški luki, so nevtralizirali. V akciji, ki je trajala osem ur, so jo najprej odvlekli globlje v morje, ob 13.17 pa je sledila eksplozija.

Načelnik civilne zaščite mesta Reka Hinko Mance je po detonaciji dejal, da akcija še ni končana. Potem ko so mino uničili z eksplozivom, je sledila še preverba, da je vse res uničeno.

Ob akciji so določili rdečo cono, evakuirali prebivalce, ustavili cestni, račni in pomorski promet, zaprli gospodarske objekte, zaprti pa sta bili tudi železniška in avtobusna postaja.