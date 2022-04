Novi močni potres v BiH: Ves hotel se je zibal

Tla na jugu Bosne in Hercegovine se še vedno tresejo. Zjutraj je območje blizu kraja Stolac stresel potres z močjo 4,8, je sporočil Evropski mediteranski seizmološki center (EMSC). Po prvem potresu v petek z močjo 5,7 je danes v državi dan žalovanja za 28-letnico, ki je pri tem izgubila življenje.

Potres s središčem 13 kilometrov vzhodno od mesta Stolac in na globini osmih kilometrov je območje danes stresel ob 6.27. Tresenje tal so po poročanju EMSC čutili približno trije milijoni ljudi do 200 kilometrov daleč, vključno s prebivalci Hrvaške, Črne gore, Albanije in Severne Makedonije. Po poročanju poročevalca portala 24sata iz Mostarja se je ves hotel zibal, treslo pa se je dobrih 15 sekund. »Vrglo me je na posteljo, nisem mogel vstati. Bilo je res strašljivo,« je dejal.

Gre za že 12. potresni sunek, ki so ga v BiH občutili, odkar je območje v petek zvečer stresel prvi potres z močjo 5,7. Zahteval je življenje 28-letne ženske iz Stolca. Na njeno hišo je ob tresenju tal padla velika skala. Danes je v mestu dan žalovanja v spomin na umrlo.