Smrtonosen potres stresel Hrvaško in BiH, čutili so ga tudi po vsej Sloveniji (VIDEO)

V petek ob 23.07 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 5,7 v bližini Solca v Bosni in Hercegovini , 450 km jugovzhodno od Ljubljane, poroča urad za seizomologijo z Agencije RS za okolje. Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci po vsej Sloveniji. Pristojni ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Hrvaški portal 24sata poroča, da je Dalmacijo stresel potres z magnitudo 6,1. V Mostarju naj bi ostali brez elektrike, tako hudega potresa ne pomnijo. Več oseb naj bi bilo poškodovanih. Dnevni Avaz poroča, da je v Mostarju umrlo 28-dekle.