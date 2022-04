Deklica umrla po potresu (VIDEO)

BiH je včeraj ob 23.07 stresel močan potres. Po prvih ocenah Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (Emsc) je bilo žarišče potresa z magnitudo 5,7 v bližini Stolca . Po prvih podatkih so potres čutili po vsej regiji, tudi v Sloveniji.Po poročanju Dnevnega Avaza je ob potresu nastala škoda, saj so se tla tresla več kot minuto. V Stolcu naj bi bili poškodovani trije ljudje.

Mediji v BiH medtem navajajo, da je umrla deklica, ki so jo po potresu v težkem stanju pripeljali iz Stoca. Kljub trudu zdravnika in dolgotrajnemu oživljanju je deklica podlegla poškodbam, piše Avaz. Ogromen kamen je padel na njihovo hišo. Pred bolnišnico so se zbrali družina in prijatelji ter zdravniki. Portal dodaja, da od žalosti vsi brez besed.