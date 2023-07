Nore podražitve pri Hrvatih: na otoku priljubljenem med Slovenci za parkiranje odštel kar ...

Veliko smo to poletje že poročali, kako velike so podražitve pri južnih sosedih in kako zasoljene so cene storitev in uslug na Jadranu.

A to, kar se je pripetilo na hrvaškem otoku Pag, presega vse. Kot poroča Zadar.danas, je ogorčeni bralec v Novalji na Pagu le za dve minuti na parkirišču plačal 9,50 evra.