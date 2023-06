»Ljudje, je to mogoče?!«: Pojavil se je podroben cenik iz Splita, ljudje ogorčeni

Mnoge je v teh dneh šokiral posnetek Američanke Niav, ki je onemela, ko je videla, da se je dnevni najem ležalnika na Hvaru v letu dni s 40 kun podražil na 40 evrov. Številni so jo podprli v komentarjih in zapisali, da so cene res previsoke, na komentar, da je Hrvaška domačinom postala nedostopna, pa je Niav odgovorila, da je šokantno, kako zelo so se dvignile cene. Nekateri komentatorji so opozorili, da ni edina težava inflacija, temveč pohlepni gostinci, priljubljene turistične znamenitosti, kot sta Dubrovnik ali Hvar, pa označili za sinonim za draginjo.

Vroča debata o cenah na Hrvaškem poteka tudi na omrežju Reddit, kjer se je pojavil cenik z vsemi cenami v restavraciji v Splitu. Negativni komentarji so se kar vrstili. »V Londonu si v pubih pred nekaj leti dal 4,5–5 funtov za pivo, pri nas pa okoli 3 evre. Danes je pol litra piva okoli 7 funtov. Seveda potem ni realno, da bi v Splitu imeli točeno pivo za 7 evrov,« je zapisal en uporabnik.

»Nič ni tako poskočilo kot cena hrane. In ne samo, da so se cene dvignile, ampak so najprej zmanjšali embalažo/porcijo in kakovost je padla,« je zapisal drugi.

»Pogosto, ko izbiramo kraj, kamor gremo na potovanje, na internetu brskam po restavracijah in pogledam, kaj ponujajo za koliko denarja. V celinskem delu najdem cenik za 90 odstotkov zahtevanih restavracij. Na morju skrivajo cenik kot kača noge,« je pridal tretji.

Cenik iz splitske restavracije. FOTO: Reddit

Dragi kot Švica

Da je Hrvaška letos res postala luksuzna destinacija, draga kot Švica, na svoji koži izkušajo tudi Avstrijci. Turistka Brigitte je za avstrijski Kronen Zeitung povedala, da je življenje na Hrvaškem trenutno dražje kot v Avstriji. Razjezile so jo cene nekaterih jedi, ki imajo »neverjetno ceno« tudi brez priloge. »Pica 18 evrov, biftek 38 evrov,« našteva počitnikarka. Visoke cene se ne ustavijo niti pri živilih v supermarketu: »Maslo 4,50 evra,« potrdi Brigitte.

Najem ležalnikov bi lahko postal eden najdonosnejših poslov na Jadranu

Kot so zapisali pri Jutarnjem listu, bi bila lahko izposoja ležalnikov na Jadranu eden najdonosnejših poslov. Tako boste recimo v Splitu, na plaži Kašnjuni, za ležalnik odšteli 35 evrov (lani ob tem času je bil najem 25 evrov), za baldahin kar 125 evrov.

V Dubrovniku vas bo najem ležalnika in senčnika stal 33 evrov, nekaj kilometrov južneje, v naselju Mlini, pa boste, presenetljivo, za ležalnik odšteli le pet evrov. A takšni primeri so redki, pišejo. Kot primer dobre cene navajajo še ležalnike na Komiži na Visu, kjer naj bi stali pet in šest evrov.

Za primerjavo: v Grčiji, na Zakintosu, se cene najema gibljejo od sedem evrov za dva ležalnika do 35 evrov. Na Krfu boste za dva ležalnika in senčnik odšteli med 12 in 15 evri. Na Cipru boste v mestu Larnaca, Paphos in Ayia Napa za dva ležalnika z blazino in senčnikom plačali 7,5 evra. Na delu otoka, ki je pod grško oblastjo, je cena najema fiksna – 2,5 evra za vsak ležalnik. Še ceneje boste prišli skozi na eksotičnih destinacijah, kot sta Tajska in Sejšeli. V Phuketu vas najem dveh ležalnikov in senčnika stane 6,50 evra, na rajskih Sejšelih pa boste v paru v senci počivali za samo dva evra.

In če se vam hrvaške cene zdijo oderuške, potem se raje ne odpravljajte v Kuvajt ali Cannes: uporaba ležalnikov stane od 70 do 130 evrov na dan.