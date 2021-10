Nobelovca za svobodo izražanja

Nobelova nagrada za mir gre letos v roke novinarjema Marii Ressa s Filipinov in Dmitriju Muratovu iz Rusije, in sicer za zagovarjanje svobode izražanja, kar je pogoj demokracije in trajnega miru. »Svobodno, neodvisno in na dejstvih temelječe novinarstvo je zaščita pred zlorabo oblasti, lažmi in propagando,« je danes objavil Nobelov odbor.



Zmagovalca sta po oceni odbora predstavnika vseh novinarjev, ki se postavljajo za ideal svobode izražanja v svetu, v katerem se demokracija in svoboda tiska spopadata z vse večjimi pritiski. Maria Ressa s svobodo izražanja razkriva zlorabe oblasti, uporabo nasilja in razraščanje avtoritarnosti na Filipinih; je voditeljica digitalnega preiskovalnega novinarskega portala Rappler, ki ga je leta 2012 soustanovila s kolegi, na njem pa kritično ocenjuje kontroverzno, »morilsko kampanjo proti mamilom, ki jo vodi filipinski predsednik Rodrigo Duterte, smrtnost pa je tako visoka, da predstavlja kampanja vojno proti lastnemu prebivalstvu«, je Nobelov odbor zapisal v utemeljitvi. Portal med drugim dokumentira zlorabo družbenih medijev za širjenje lažnih novic in manipuliranje javne razprave.



Dmitri Muratov se že desetletja bori za svobodo govora v Rusiji, leta 1993 je bil med soustanovitelji neodvisnega časnika Nova Gazeta. Od 1995. je odgovorni urednik tega časnika, ki velja za »najbolj neodvisen časopis v Rusiji danes s temeljnim kritičnim odnosom do oblasti. Nova Gazeta že vse od ustanovitve objavlja kritične članke glede številnih primerov, od korupcije, policijskega nasilja, nezakonitih aretacij, volilnih prevar in 'tovarn trolov' do uporabe ruske vojske znotraj in zunaj Rusije.«



Od začetka delovanja časopisa je bilo ubitih šest novinarjev, med njimi Ana Politkovska, ki je pisala o vojni v Čečeniji.

Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra. Letos je bilo predlaganih 329 kandidatov, posameznikov ali organizacij, med favoriti pa so bili Novinarji brez meja, Svetlana Tihanovska, WHO, Greta Thunberg, Aleksej Navalni in program Covax, ki si prizadeva za razdeljevanje cepiv proti covidu-19 revnim državam. Lani je zmagal Svetovni program za hrano.

