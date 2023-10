Nobelova nagrada za mir iranski borki za pravice žensk Narges Mohamadi

Nobelovo nagrado za mir letos prejme zaprta iranska borka za pravice žensk Narges Mohamadi za »svoj boj proti zatiranju žensk v Iranu«, je v Oslu danes sporočil norveški Nobelov odbor. Mohamadijeva je svoje življenje posvetila obrambi človekovih pravic v Iranu, med drugim z zavzemanjem za odpravo obvezne nošnje hidžaba za ženske in smrtne kazni.

51-letna aktivistka in novinarka Narges Mohamadi, ki v Iranu prestaja večletno zaporno kazen, je bila nagrajena za »svoj boj proti zatiranju žensk v Iranu in za svoj boj za spodbujanje človekovih pravic in svobode za vse«, je dejala predsednica norveškega Nobelovega odbora Berit Reiss-Andersen.

Svoj govor ob razglasitvi letošnje dobitnice je predsednica norveškega odbora začela z besedami v farsiju »Ženske, življenje, svoboda«, kar je bilo geslo protivladnih protestov v Iranu, ki jih je sprožila smrt mlade Kurdinje Mahse Amini pred več kot letom dni v pridržanju moralne policije. Ta jo je aretirala zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamskega naglavnega pokrivala hidžab.

Mohamadijeva je bila v zadnjih dveh desetletjih že večkrat zaprta zaradi svoje kampanje proti obvezni nošnji hidžaba v Iranu in smrtni kazni.

»Njen pogumni boj je imel visoko osebno ceno. Skupno jo je režim aretiral 13-krat in petkrat obsodil na skupno 31 let zapora in 154 udarcev z bičem,« je dejala Reiss-Andersenova.

Kdo je Narges Mohamadi?

Mohamadijeva je podpredsednica Centra za zagovornike človekovih pravic, ki ga je ustanovila iranska odvetnica za človekove pravice Širin Ebadi, prav tako Nobelova nagrajenka za mir leta 2003, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nagrada je tudi priznanje več sto tisoč ljudem, ki so protestirali proti diskriminaciji in zatiranju žensk v Iranu, je še dejala Reiss-Andersenova. »Samo s sprejetjem enakih pravic za vse lahko svet doseže bratstvo med narodi, ki ga je (ustanovitelj nagrade) Alfred Nobel želel spodbujati,« je dodala.

V izjavi za novinarje po objavi imena dobitnice je predsednica norveškega odbora pozvala tudi k izpustitvi Narges Mohamadi. »Če se bodo iranske oblasti pravilno odločile, jo bodo izpustile. Tako bo lahko navzoča na decembrski podelitvi, da osebno prejme to nagrado,« je po poročanju AFP dejala Reiss-Andersenova.