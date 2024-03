»Ni prvi potres, trese že tedne, tako kopno kot morje. Upam le na eno stvar ...«

Črno goro je v zgodnjih jutranjih urah, ob 4. uri in 6 minut, prizadel močan potres, ki so ga čutili po vsej Hrvaški ter v Bosni in Hercegovini.

Seizmolog Krešimir Kuk je za hrvaški radio povedal, da je bila izračunana magnituda 5,4, a da to ni bil prvi potres v tej seriji.

»V zadnjih tednih je bila na tem območju izrazita potresna dejavnost. Že dlje, tudi v zadnjih tednih, je na območju južne obale veliko dogajanja, tako pod morjem kot na kopnem. Večina teh potresov se je zgodila na kopnem, vendar govorimo o epicentralnem območju, ki je bilo zagotovo aktivirano z veliko močjo,« je dejal.

Kmalu po prvem se je zgodil še en, nekoliko šibkejši potres z magnitudo 3,4 z žariščem nedaleč od prvega. Oba potresa sta se zgodila na območju občine Nikšić, v vasi Donje Čarađe, najbližje mesto epicentru pa je Gacko.

Čutili so ga tudi v Dalmaciji

Potres so čutili tudi po vsej Dalmaciji, še posebno na območju Dubrovnika, o sunkih pa poročajo še iz Splita in Šibenika. »Prebivalci na jugu so trenutno v nizu potresov, od katerih je bil današnji najmočnejši. Moramo biti pozorni, spremljati, kaj se bo zgodilo, a upamo, da je to najmočnejši potres v tej seriji,« je po poročanju Jutranjega lista zaključil Kuk.

Preberite še: