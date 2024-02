Na jugu Dalmacije se je treslo približno sedem sekund

V Jadranskem morju, približno 80 kilometrov južno od hrvaškega otoka Mljet na jugu Dalmacije, so dopoldne zabeležili potres z magnitudo 4,9, je sporočila hrvaška seizmološka služba. Tresenje tal so čutili na širšem območju od Dubrovnika do Zadra.

Po podatkih Evropskega mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je bil epicenter potresa, ki so ga zabeležili nekaj čez 10. uro, 94 kilometrov jugozahodno od Dubrovnika in 104 kilometre severovzhodno od italijanskega Barija.

Nekaj Dalmatincev je za Slobodno Dalmacijo povedalo, da je bil potres kratek, a se je tresljaje čutilo. »Treslo se je približno sedem sekund,« je dejal prebivalec Gradca. Nekateri mediji še dodajajo, da je EMSC opozoril, da obstaja nevarnost popotresnih sunkov.