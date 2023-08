Neverjetno: pri Korčuli opazili skupino petih kitov glavačev (VIDEO)

Zjutraj je Inštitut Plavi svijet objavil neverjetno novico. Pri Korčuli so opazili skupino petih kitov glavačev (Physeter macrocephalus). Gre za kite, ki običajno živijo na globini 1000 metrov, obstaja nevarnost, da bi nasedli.

Dnevnik.hr poroča, da se je zadnji obisk kitov glavačev v jadranskem morju končal tragično, saj so kiti nasedli in poginili. Strokovnjaki zato budno spremljajo njihovo premikanje po Jadranskem morju in so pripravljeni na morebitno reševalno akcijo.

Kljub temu, da so veliki, ljudem niso nevarni. Dodajajo, da so verjetno zaradi bivanja v neznanem okolju izčrpane, dezorientirane in vznemirjene. Vse, ki bi jih morda srečali, prosijo, naj se jim ne približujejo in jih ne vznemirjajo.