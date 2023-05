Začel hormonsko terapijo in se vsak dan fotografiral. Poglejte, kako se je spremenil

Brendan McCann s Floride ima v svojem rojstnem listu zapisano, da je moški, po svoji spolni opredelitvi je nebinaren, avgusta lani pa je začel hormonsko terapijo ter s posnetki beležil spremembe, ki se zgodijo ob njej. Proces je 23-letnik delil na spletu, da bi za jemanje hormonov opogumil še druge transspolne osebe. »Najbolj me izpolnjuje, da sem lahko svojo spremembo delil z ljudmi, to je bilo malo umetniško delo,« pravi.

Brendan je ustvaril vsega skupaj 226 posnetkov, ki prikazujejo, kako se njegova zunanjost zaradi hormonov spreminja skozi čas. »Veliko časovnih prikazov hormonske terapije se začne s poudarjeno moškim videzom in vključuje brado, zato sem tudi sam začel podobno,« pravi rojeni Britanec, ki se je v Ameriko priselil pri dveh letih. Trenutno še vedno uporablja ime, ki so mu ga dali starši, kot pravi, je eden od razlogov ta, da sprememba še ni končana. O operaciji sicer ne razmišlja, namerava pa si z laserjem odstraniti dlake. Vse, ki bi hoteli slediti njegovi poti, opozarja, da proces spreminjanja traja nekaj mesecev in da se spremembe kažejo počasi – hitrost je odvisna od ravni estrogena in nižanja ravni testosterona. Po približno štirih mesecih so zdravniki v njegovi krvi izmerili hormone v ravneh, kot jih imajo dekleta v puberteti.

Spremembo je ovekovečil na 226 fotografijah. FOTOGRAFIJi: osebni arhiv

Mladenič navaja, da so ljudje njegovo odločitev za spremembo večinoma dobro sprejeli. »Večina mojih prijateljev in najožja družina so z mojim početjem seznanjeni in vsi so ga relativno dobro sprejeli,« pravi. Ker živi v predelu Floride, ki je precej konservativen, je pričakoval več negativnih odzivov okolice, a jih, poudarja, na srečo ni veliko. Celo v spletnem okolju, kjer si zlobni komentatorji privoščijo marsikaj, so komentarji večinoma pozitivni.