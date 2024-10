Neverjetno, kaj si je privoščil poštar v Čakovcu: ljudje so pobesneli

Poštar v hrvaškem Čakovcu je izzval bes meščanov, potem ko ni dostavil pošte oz. jo je preprosto vrgel v smeti, je v četrtek poročala hrvaška radiotelevizija HRT. Zaradi poteze je prejel izredno odpoved delovnega razmerja, zahvaljujoč reakciji meščanke pa je pošta nazadnje le prispela do naslovnikov.

Pošto je v smeteh opazila zaposlena v lokalni trgovini, a ni videla, kdo jo je tja odvrgel. Pobrala jo je, saj je opazila, da gre za veliko položnic. Pošto je nato prevzel nadzornik.

»Vsi poštarji imajo svoje naslove in po naslovu na paketu točno veš, kateri poštar kaj nosi. Kar zadeva nekdanjega sodelavca, so ga nemudoma suspendirali in sprožili postopek za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi,« je pojasnil predstavnik hrvaške pošte Krešimir Domjančić.