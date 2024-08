Neverjetni kuhar postavil devet novih rekordov: v sekundi naseklja kar 13 čilijev (VIDEO)

Lastnost dobrega kuharja ni le poznavanje okusov, temveč tudi, kot vam bodo povedali lastniki restavracij, hitro pripravljanje živil. Ne le s hitrim, temveč kar rekordno hitrim rezanjem se lahko pohvali kuhar, bodibilder in zvezdnik družbenih omrežij Wallace Wong, ki je prav v teh dneh postavil devet novih Guinnessovih svetovnih rekordov.

Six Pack Chef, kakor se Wallace imenuje na tiktoku, je narezal največ, kar 14, paradižnikov v eni minuti, rekordnih devet pa v eni minuti z zavezanimi očmi, 128 rezin zelene v 30 sekundah in 125 rezin zelene v 30 sekundah z zavezanimi očmi. Je najhitrejši na svetu v rezanju paprike in rezanju paprike z zavezanimi očmi. Papriko nareže v 9,43 sekunde, če ne vidi, pa v 10,7 sekunde. V 30 sekundah nareže 117 rezin česna, z zavezanimi očmi pa mu jih je uspelo narezati celo 127. V sekundi naseklja 13 čilijev.

Wong je dejal, da je bil presenečen, ko je ugotovil, da je v nekaterih primerih z zavezanimi očmi rezal celo hitreje. Sestavine, ki jih je pred Guinnessovim ocenjevalcem narezal najhitreje, kolikor je mogel, je združil v obrok, ki ga je poimenoval rekordna jed z zelenjavnimi rezanci.

Wong je svetovni javnosti postal znan lani, ko mu je uspelo narezati največ, 121, rezin korenja v 30 sekundah z zavezanimi očmi. Rekord je postavil tudi v rezanju kumar: v 30 sekundah je narezal 166 kosov.

Wallace je delal v nekaterih najbolj cenjenih restavracijah na svetu, kot so Langdon Hall v Kanadi, Noma na Danskem, Alinea v Chicagu ..., nastopal pa je tudi v številnih televizijskih oddajah.

Zdaj ima skupaj 11 svetovnih rekordov.

Nekoč so mu zdravniki postavili diagnozo debelost, nato pa je postal mednarodni tekmovalec v fitnesu. Nastopal je na nekaterih najprestižnejših bodibilderskih odrih na svetu. Pri 17 letih je premagal raka, zaradi česar, kot pravi, danes ceni vsak trenutek življenja, ki mu je dan.