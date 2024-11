V izraelskem napadu severno od Bejruta ubitih 23 ljudi, med njimi je sedem otrok

Izraelska vojska je po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje danes napadla vas Almat severno od Bejruta in pri tem ubila 23 ljudi, med njimi je sedem otrok. Libanonski mediji poročajo še o treh smrtnih žrtvah izraelskih napadov na jugu države, pa tudi o izraelskem napadu na hišo v mestu Balbek na vzhodu Libanona.

Napad na hišo v Balbeku naj bi bil izveden brez predhodnega izraelskega poziva k evakuaciji ljudi. Pred tem je libanonska tiskovna agencija NNA poročala o izraelskem letalskem napadu na večinoma šiitsko vas Almat, ki se nahaja sredi večinoma krščanske regije.

Po najnovejših podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je pri tem umrlo 23 ljudi, med njimi sedem otrok. Številka naj še ne bila končna, saj še vedno potekajo postopki identifikacije posmrtnih ostankov.

Televizijski posnetki so kazali, kako reševalci z golimi rokami brskajo po razbitinah hiše, ki je bila popolnoma porušena, in vlečejo iz ruševin trupla, zavita v odeje. Lokalni poslanec Hezbolaha Raed Berro je zanikal izraelske navedbe, da so se med civilisti skrivali člani Hezbolaha ali orožje. »Pomembni vojaški in varnostni predstavniki so po navadi na fronti ... ne v ozadju. Pod ruševani so samo otroci, starejši ljudje in ženske,« je dejal.

FOTO: Etienne Torbey Afp

Omenjeno naselje okoli 30 kilometrov severno od Bejruta je po navedbah AFP izven tradicionalnih utrdb libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, sicer v južnem Bejrutu ter v južnem in vzhodnem Libanonu, ki jih Izrael silovito bombardira od konca septembra.

Stopnjevanje

Libanonsko ministrstvo za zdravje je danes tudi sporočilo, da so bili v izraelskih napadih na jugu države ubiti trije reševalci, povezani s Hezbolahom.

V izraelskih napadih v soboto na vzhodu Libanona je po navedbah ministrstva za zdravje umrlo 20 ljudi, na jugu države pa 13.

Izrael je 23. septembra okrepil zračno ofenzivo, usmerjeno predvsem proti domnevnim utrdbam gibanja Hezbolah na vzhodu in jugu Libanona ter v južnem Bejrutu, teden dni pozneje pa je poslal tja še kopenske enote. Do stopnjevanja je prišlo po skoraj letu nizko intenzivnih čezmejnih napadov Hezbolaha v podporo palestinskemu gibanju Hamas po napadu slednjega na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi.

Po podatkih libanonskega zdravstvenega ministrstva je bilo v Libanonu od začetka čezmejnih izmenjav ognja ubitih več kot 3130 ljudi, večina v obdobju po 23. septembru.