Neobičajna metoda je delovala pred orkanom (FOTO)

Ko se je Floridi bližal orkan Milton, je pozornost svetovne javnosti pritegnil domačin, ki se je odločil, da z družino ne bo zapustil doma, kot so najbolj ogroženim svetovale oblasti. Hišo je priklenil na tla z močnimi pasovi, ki se običajno uporabljajo za pritrditev tovora. Odzivi so bili mešani, nekateri so se mu posmehovali, drugi so ga občudovali, vse pa je zanimalo, kako se bo izšlo. Izkazalo se je, da je bil ukrep koristen. Medtem ko je orkan hiše v njegovi okolici precej poškodoval, skorajda vse so ostale brez vsaj nekaj strešnikov, nekaterim je odneslo še kaj več, je njegova ostala nedotaknjena. Pedro Casares je očitno vedel, kaj počne. Ko je z družino živel na enem od karibskih otokov, so namreč že spoznali moč narave, saj je orkan z njihove hiše odpihnil aluminijasto streho.

Okna so zabili z deskami. FOTO: Tiktok

Orkan je mnogo hiš v njegovi soseski povsem uničil. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Afp

Takrat je Casares začel razmišljati, kako bi to lahko preprečil, in domislil se je pasov. Da bi ti streho tudi res zadržali na mestu, je dal na obe strani hiše v tla namestiti močne betonske bloke, v katere so nato pritrdili železne kavlje, in kupil izredno močne plastične pasove, s katerimi na ladjah običajno zaščitijo ogromne zaboje s tovorom, zadržijo pa lahko tovor, ki tehta tudi dve toni. Za vse skupaj je plačal okrog 20.000 evrov, a se je investicija očitno izplačala.

22.000 evrov je plačal za zaščito.

Ni se vsem uspelo evakuirati, mnogi tega niti niso hoteli. FOTO: Giorgio Viera/Afp

»Vsi smo v redu, hiša je tudi v redu. Povsod je veliko listja, a vse drugo je nedotaknjeno, česar žal ne morem reči za vse domove v soseski,« je na videoposnetku, ki ga je objavila na družbenem omrežju, dejala Pedrova hči in svetu pokazala stanje njihove nepremičnine po divjanju Miltona. Mladenka se je odločila, da posnetek objavi, ko je na spletu zasledila mnogo komentarjev, v katerih so se spletni uporabniki spraševali, ali bo njihova hiša preživela, hotela pa je tudi utišati tiste, ki v metodo njenega očeta niso verjeli ali so se iz njega celo norčevali.