Nenormalnemo segrevanje Jadrana: poginilo več ton cipljev (FOTO)

Ni vam treba preleteti pol sveta, da bi skočili v toplo tropsko morje. Podobne razmere imamo namreč kar pred domačim pragom, saj so pri naših južnih sosedih v teh dneh namerili rekordne temperature.

Dotaknili se jih niso niti galebi, ki veljajo za mrhovinarje. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell

Na Krku, Lastovem in pri Splitu se je morje namreč segrelo že na 28 stopinj, še stopinjo toplejše je pri Dubrovniku, pri otoku Mljet pa je termometer pokazal celo že vročih 30 stopinj. A čeprav koga morda mika namakanje v vodi, ki sicer ne ponuja nikakršne osvežitve več, so posledice tovrstnega segrevanja skrb vzbujajoče.

Prav nenormalnemu segrevanju Jadrana namreč lahko pripišemo pojav neobičajnih rib in meduz, ki že šest let prihajajo k nam iz toplejših afriških voda. Zato ni dvakrat za reči, da prihodnje generacije ne bodo več poznale sardel, ampak jim bodo poznani prebivalci naših morij tropske ribe, ki so v naših očeh še vedno eksotične prebivalke koralnih grebenov.

Visoke temperature vplivajo na spremembe biotskega življenja v Jadranu, kjer domače vrste izpodrivajo tujerodne. »Že pol ali ena stopinja lahko za biotsko življenje v morju pomeni ogromno,« svarijo znanstveniki. Posledice pa so že tu, vidne vsakomur, obiskovalce plaž v Strožancu in Stobreču pri Splitu so zgrozile. Tam je na gladini namreč plavalo na stotine mrtvih rib, cipljev, ki so jih sprva opazili ribiči, »zanje se niso začeli grebsti niti galebi«! Poginule ribe je naplavilo na obalo, plaže so jih polne.«Ljudje bežijo. Prizor je grozljiv. Kaj bo šele, ko bo crkovina začela zaudarjati,« se sprašujejo domačini.

Poginilo naj bi več ton cipljev.

Vzrok za množični pogin bi bile lahko prav nenormalno visoke temperature morja in posledično manj kisika v vodi.