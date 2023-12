Nenad Periš ponosno pokazal dečka, ki je dobil ime po njegovem sinu

Oče v Beogradu tragično preminulega Mateja Periša, ki je na zadnji dan v letu 2021 med praznovanjem izginil, je po težkem letu dočakal nekaj sreče. Na družabnem omrežju je razkril, da je postal boter dečku, ki je prijatelj njegovega sina Tomo nadel ime Matej.

»Danes je bil poseben dan. Bil sem boter na krstu malega dečka Mateja. Njegov oče Toma je prijatelj mojega sina. Hvala mu za to,« je zapisal Nenad Periš in dodal, da ima zdaj poleg angela na nebu tudi na Zemlji krščenca, ki nosi ime po njegovem sinu. »Želim mu srečo in blagoslova. Naj ponosno nosi ime Matej,« je zapisal ob ganljivo fotografijo.

Matej se je ob koncu leta 2021 s prijatelji odpravil v Beograd, kjer so nameravali slaviti prehod v novo leto. V noči iz 30 na 31. december se je za njim izgubila vsaka sled. Nazadnje je bil viden na območju Beton hale, po dolgih mesecih iskanja pa so njegovo truplo našli 18. maja. Matej se je utopil v Donavi.

Iskalna akcija je potekala na očeh javnosti. Na nogah niso bili le v Beogradu, temveč je izginotje pretreslo celotno regijo. Mladeničev oče je se je v tem času dobesedno preselil v Beograd in napenjal vse svoje moči, da bi našel sina. Da je živ in da ga bo pripeljal domov, je verjel do konca. Iskalna akcija se je žal končala tragično, Nenad pa je ob zaključku iskalne akcije izrazil zahvalo vsem, ki so sodelovali v iskalni akciji. Po veliki žalosti in veliki izgubi je zdaj na Nenadovem obrazu spet zasijal nasmeh. Mali Matej mu je očitno prinesel veliko veselje.