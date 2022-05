Našli Mateja, a skrivnosti ostajajo! Odgovore bo odnesel v grob

Dolga in mučna iskalna akcija 27-letnega Splitčana Mateja Periša nima srečnega konca. V sredo so po več kot petih mesecih našli njegovo truplo na plaži reke Donave. Obdukcija je razkrila, da je umrl zaradi utopitve, a na veliko vprašanj še vedno ni odgovorov.

Za Perišem se je vsaka sled izgubila v noči na 31. december, ko se je s prijatelji zabaval v klubu Gotik. Najprej so pomislili, da je klub zapustil zaradi gneče na stranišču, a posnetki nadzornih kamer, ki so ga ujele na beograjskih ulicah, so pokazali, kako je brezglavo tekel po ulicah in skušal ustaviti taksi. Prijatelji ne znajo pojasniti, zakaj je zapustil Gotik in kam je bil namenjen.

Zadnji klic in steklenica viskija

Maja Sopta je bila zadnja, ki jo je Matej poklical. Namigovali so, da je Matej klub zapustil, da bi se srečal z njo, a je med preiskavo pojasnila, da se ni javila na telefon in ni odgovorila na njegova sporočila. Kaj je želel Matej od nje in zakaj jo je klical, očitno ne bomo nikoli izvedeli. »Tudi ne bomo izvedeli, ali je prišlo v klubu res do prepira s fanti iz Zadra, ki jih je Splitčan poznal. Namigovalo se je, da sta se družbi skupaj zabavali, nato pa sprli zaradi steklenice viskija in da je zaradi tega Matej zapustil klub,« je dejal vir za Kurir. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da je Matej vsaj dve minuti tekal po beograjskih ulicah, čeprav ga nihče ni preganjal. Namigovalo se je, da bi lahko bilo njegovo nenavadno obnašanje posledica uživanja mamil. »Brez odgovora ostaja tudi vprašanje, kam je želel Matej, ko je zaustavljal taksi. Njegov oče je dejal, da je kar trikrat želel v taksi, a so bili vsi trije zasedeni, zato ga niso mogli peljati.« Največja skrivnost pa je, kako je končal v reki. »Posnetki vstopa v reko ne obstajajo, zato najbrž ne bomo izvedeli, ali je v vodo šel zavestno ali je v reko padel.«

Po obdukciji, ki je potrdila, da je Matej umrl zaradi utopitve, še čakajo na rezultate toksikološke analize.

Mati v bolnišnici

Oče je, ko je bila družina obveščena, da so našli sina mrtvega, odpotoval v Beograd, mati pa je potrebovala zdravniško pomoč. Odpeljali so jo v bolnišnico, a jo že kmalu odpustili domov.