Prijatelji pripravljajo slovo od Mateja na splitski Rivi, oče želi intimen pogreb

Prijatelji nesrečno preminulega Mateja Periša na splitski Rivi pripravljajo veliko slovo, medtem ko bo pogreb potekal v najožjem krogu družine na pokopališču Lovrinac. Matejev oče Nenad je prosil vse, da jim v teh težkih trenutkih omogočijo zasebnost, da se v miru poslovijo od svojega dragega. Želi si, da bi pogreb potekal brez vsakršne medijske pozornosti. »Vem, da boste spoštovali mojo prošnjo in se vam za to zahvaljujem v imenu moje družine,« je povedal za hrvaški Index.

Matejevi prijatelji so se odločili prirediti zadnje slovo na splitski Rivi. »Začutili smo, da moramo to storiti, želimo se mu dostojanstveno pokloniti. Menimo, da bi si tudi sam želel, da v znak zahvale vsem Splitčanom, ki so med iskalno akcijo poslali tako veliko pozitivnih sporočil in misli na spletnih omrežjih. Vabimo vse, ki to želijo, da se nam pridružijo na Rivi.« Eden od njih je za Slobodno Dalmacijo povedal: »Upamo, da bo za vedno z nami in nas gledal z nekega boljšega in lepšega kraja. Hvala mu, da je bil prijatelj, kot si ga lahko le želiš. Nobeden od nas ga ne bo pozabil.«

Mateju v čast bodo danes zvečer naredili špalir s čolni v bližini trajektnega pristanišča, plovila pa mu bodo zatrobila v poslednji pozdrav.