Še kamen bi zajokal: takšno slovo so pripravili Mateju na splitski Rivi (FOTO in VIDEO)

V ponedeljek zvečer so splitsko Rivo preglasili glasni zvočni signali, nebo pa so obarvale rdeče dimne bakle. S špalirjem ladij so se prijatelji in znanci poslovili od tragično preminulega Mateja Periša. Mateja so sicer pokopali v družinskem krogu na splitskem pokopališču.

Slovo od Mateja Periša na splitski Rivi. FOTO: Miroslav Lelas, Pixsell

Po morju je zaplulo 20 ladij, na eni izmed njih je bil tudi Matejev oče Nenad. »Hvala, da ste pokazali srce,« je dejal Nenad zbrani množici in zmolil Očenaš.

Matejevi prijatelji so prišli na idejo, da bi se od njega poslovili še na takšen način, ker je Matej poleti delal kot krmar. »Do zadnjega trenutka smo verjeli, da ga bodo našli. Sočustvujemo z njegovim očetom in njegovo družino. To je najmanj, kar lahko naredimo, da ga takole pospremimo na njegovi zadnji poti,« je dejala ena izmed udeleženk za hrvaške medije.

Kot smo že poročali, se je za Matejem izgubila vsaka sled v noči na 31. december, ko je s prijatelji obiskal Beograd. Iskalna akcija je trajala več kot pet mesecev, naposled so njegovo truplo našli 19. maja.