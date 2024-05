Nemčija in Portugalska zavračata priznanje Palestine

Nemški kancler Olaf Scholz je danes povedal, da njegova vlada ne načrtuje uradnega priznanja Palestine. Tudi portugalski premier Luis Montenegro je po pogovorih z njim v Berlinu povedal, da tega ne namerava storiti niti Portugalska, saj da razmere še niso zrele.

Predsednika vlad sta to izjavila potem, ko so Španija, Irska in Norveška v sredo napovedale, da bodo prihodnji teden priznale Palestino.

Scholz je na novinarski konferenci po pogovorih s portugalskim kolegom dejal, da za priznanje palestinskih oblasti kot države ni razloga, saj da ni jasnosti glede njenega ozemlja in s tem povezanih drugih vprašanj. Namesto tega morajo Izrael in Palestinci na pogajanjih doseči dogovor o rešitvi dveh držav, po katerem bodo palestinske oblasti odgovorne za Zahodni breg in območje Gaze, je dejal. Pristavil pa, da je do tega še dolga pot.

»Simbolično priznanje države nas ne bo približalo temu cilju,« je še dodal. Meni, da je sedaj pomembno doseči dolgoročno prekinitev ognja in da se vse strani zavežejo rešitvi dveh držav.

Tudi Montenegro je dejal, da Portugalska za zdaj ne bo priznala Palestine, čeprav je v Generalni skupščini Združenih narodov podprla njeno polnopravno članstvo v ZN. Povedal je, da čakajo na nadaljnjo razpravo o tem vprašanju v okviru Evropske unije.