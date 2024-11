Nemčija bo Ukrajini dobavila 4000 taktičnih brezpilotnih letalnikov

Nemčija bo Ukrajini dobavila 4000 brezpilotnih letalnikov, ki so vodeni in podprti z umetno inteligenco, je napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Drone bo po njegovih besedah mogoče uporabiti do 40 kilometrov za fronto in bodo lahko uničili tudi sovražnikovo elektronsko obrambo pred droni.

Brezpilotnike se lahko dobavi hitro, je še dejal Pistorius, ne da bi navedel natančen datum njihove dobave Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Taktični brezpilotniki

Berlin je že junija napovedal, da bo Ukrajini dobavil drone, vendar podrobnosti o njihovih specifikacijah takrat ni navedel. Kljub temu da so jih nemški mediji poimenovali 'mini taurus', je vlada poudarila, da droni nimajo enakega dosega kot rakete taurus.

»Gre za taktična brezpilotna letala z omejenim dosegom. Ni nobene povezave s taurusi, kot je bilo prikazano v nekaterih medijih,« je danes na novinarski konferenci pojasnila tiskovna predstavnica obrambnega ministrstva Natalie Jenning. Vlada pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza medtem še naprej vztrajno zavrača pozive Kijeva po dobavi raket taurus z dosegom okoli 500 kilometrov.