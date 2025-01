Nekdanja novozelandska premierka: V tanku ni več dovolj goriva

»Pisala sem o stvareh, ki jih nisem še nikoli delila z javnostjo. Poskušala sem opisati tudi, kakšen je občutek, ko si voditelj, še posebno če si presenečen, da si se znašel v tej vlogi,« o svoji knjigi spominov, ki bo izšla junija, pravi 44-letna nekdanja novozelandska premierka Jacinda Ardern.

Le šest tednov pred volitvami je leta 2017 nepričakovano postala voditeljica laburistične stranke in vsi so pričakovali, da bo volitve izgubila, toda na valu priljubljenosti, ki so ga mediji poimenovali kar Jacindamanija, je stranko popeljala do volilne zmage.

Leta 2017 je postala najmlajša svetovna voditeljica. FOTO: David Rowland/Reuters

Pri 37 letih je postala najmlajša svetovna voditeljica, v spominu pa bo ostala tudi kot druga ženska v zgodovini, ki je rodila otroka v času svojega mandata. Tega so sicer zaznamovale številne domače in mednarodne krize, od strelskega napada v mošeji v Christchurchu, v katerem je bilo ubitih 51 ljudi, do epidemije novega koronavirusa, med katero je poudarjala pomen empatije, človečnosti in prijaznosti, državljane pa je z domačega kavča nagovarjala kar v trenirki.

Vse to bo zdaj opisala v zelo osebnih spominih, ki jih je naslovila A Different Kind of Power (Druga vrsta moči), v njih pa opisuje svojo vero v moč empatičnega vodenja. Pri založbi Crown, ki bo spomine izdala, obljubljajo zgodbo »o mormonski deklici, ki jo je zaznamovalo pomanjkanje samozavesti, a je oblikovala politično zgodovino in spremenila naš pogled na to, kakšen mora biti svetovni voditelj«.

Januarja lani si je končno vzela čas za sprehod do oltarja. FOTO: Felicity Jean Photography/Reuters

Jacinda Ardern je o prihajajoči knjigi dejala: »Upam, da bodo v njej našli nekaj zase vsi tisti, ki so kdaj dvomili o sebi. Povedati želim, zakaj verjamem v empatične voditelje in v to, da prijaznost ni le nekaj, o čemer pripovedujemo otrokom, ampak ima svoj prostor tudi v politiki, še posebno v teh časih.«

Ikona levice

Veljala je za globalno ikono levice, doma pa jo je pestilo čedalje več težav. Očitali so ji, da se ne odziva na nepremičninsko krizo, da se ni zadostno spopadla s podnebno, pa tudi, da je sprejela prestroge ukrepe med pandemijo. Skupina nasilnih proticepilskih protestnikov je takrat redno protestirala pred parlamentom.

Jacinda je stranko popeljala do volilne zmage. FOTO: Fiona Goodall/Reuters

Januarja 2023 je šokirala sodržavljane, ko je napovedala svoj odstop z besedami, da »v tanku ni več dovolj goriva«, dolgoletnemu življenjskemu sopotniku pa je pred kamerami dahnila: »Clarke, zdaj se končno lahko poročiva.«

Odkar se je umaknila iz politike, je štipendistka Univerze Harvard, nadaljuje svoj projekt Christchurch Call za boj proti spletnemu ekstremizmu, pridružila se je tudi odboru nagrad earthshot britanskega princa Williama.

Januarja lani si je končno vzela čas tudi za sprehod do oltarja. Z 48-letnim televizijskim voditeljem Clarkom Gayfordom, ki je najbolj znan po vodenju ribiških oddaj – na prvi zmenek pa jo je povabil na ribolov –, bi se morala poročiti že leta 2022, a jima je načrte prekrižala pandemija.