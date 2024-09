Nato pripravlja načrt za primer vojne z Rusijo! Žrtev bi bilo ogromno

Zveza Nato pripravlja načrte za množično evakuacijo in reševanje v primeru morebitne vojne z Rusijo.

Generalpodpolkovnik Alexander Sollfrank, vodja Natovega logističnega poveljstva, je ta teden potrdil, da si varnostni blok prizadeva zagotoviti operativne zmogljivosti za morebitno prevažanje velikega števila ranjenih vojakov s frontne črte.

Nemški general je opozoril, da bi v nasprotju z izkušnjami zaveznikov v Afganistanu in Iraku v primeru popolne vojne z Rusijo Nato verjetno utrpel velike izgube na bojišču.

Poleg tega ruske zračne sile in njene bogate zaloge raket in izstrelkov pomenijo, da bi bila medicinska evakuacija z letali preveč tvegana, kar bi lahko prisililo Natove sile k uporabi »bolnišničnih vlakov« za množično evakuacijo ranjencev.

»Izziv bo zagotoviti hitro, visokokakovostno oskrbo za, v najslabšem primeru, veliko število ranjencev,« je dejal. Nemčija sicer pričakuje, da bi Rusija lahko napadla eno od držav zveze Nato že leta 2029.

Odnosi alarmantno slabi

Sollfrank vodi Natovo skupno poveljstvo za podporo in aktivacijo (JSEC), ki je zadolženo za usklajevanje hitrega premikanja vojakov in tankov po Evropi ter logističnih priprav, kot je skladiščenje streliva na Natovem vzhodnem krilu.

Odkar je Vladimir Putin februarja 2022 poslal svoje enote nad Ukrajino, so odnosi med Rusijo in Zahodom padli na najnižjo raven od kubanske raketne krize. To je JSEC prisililo, da se sooči z možnostjo velike kopenske vojne v Evropi, zato je začela načrtovati svoj pristop k morebitni zdravstveni evakuaciji.

»Če bi prišlo do spopada z Rusijo, ranjenih vojakov ne bi bilo treba prepeljati le na večje razdalje kot v drugih nedavnih vojnah,« je dejal Sollfrank. »Ruska zračna obramba in letala pomenijo, da bi bili zdravstveni evakuacijski poleti veliko bolj ogroženi, kot so bili doslej zaradi upornikov v Afganistanu ali Iraku.«

Sollfrank je utemeljil, da bi bilo treba vzpostaviti obsežno mrežo železniških in cestnih vozil za evakuacijo, in dejal, da bi morale biti sile Nata podprte s posebej zasnovanimi vlaki, ki lahko hkrati prepeljejo več poškodovancev kot letala.

Najprej zračna premoč

»Najprej bo treba doseči zračno premoč. Za uspeh na celotni dolžini in globini frontne črte bo potreben čas,« je dejal Sollfrank v intervjuju za Reuters. »Treba je upoštevati vse možnosti za prevoz velikega števila ranjencev, kar vključuje vlake, morda tudi avtobuse.«

Po njegovih besedah bo treba premagati še eno oviro: različne zdravstvene predpise v posameznih državah.

Ali bo Vladimir Putin napadel Nato? FOTO: Alexei Nikolsky Via Reuters

Rešitev bi lahko bil »vojaški medicinski schengen«, podoben političnemu schengenskemu območju, ki omogoča prosto gibanje v večjem delu Evropske unije in bi omogočal prost pretok reguliranih zdravil.

Načrtovanje medicinske evakuacije je le del širših prizadevanj Nata za odvračanje in obrambo pred morebitnim ruskim napadom.

Letos največja kampanja vojaških vaj po hladni vojni

V sklopu vaj Steadfast Defender 2024 je približno 90.000 vojakov iz več kot 30 zavezniških in partnerskih držav preizkusilo svoje skupne zmogljivosti na kopenskem, zračnem, pomorskem in kibernetskem bojišču.

Vaje so potekale v prvih šestih mesecih leta, na njih pa so vojske, mornarice in zračne sile več deset držav sodelovale v vojnih igrah na južnem, severnem in vzhodnem obrobju Evrope.

Pripravljajo se novi »kopenski koridorji«, ki bodo vojake hitro in brez lokalnih birokratskih ovir prepeljali skozi srednjo Evropo, kar bi Natovim silam omogočilo takojšen napad, če se bo Putinova uničujoča vojna v Ukrajini premaknila naprej proti zahodu.

Načrti naj bi vključevali nepredvidene ukrepe za primer ruskega bombardiranja, ki bi vojakom omogočili prodor na Balkan prek koridorjev v Italiji, Grčiji in Turčiji ali proti severni meji Rusije prek Skandinavije, so za časnik The Telegraph povedali uradniki.