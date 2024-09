Putin znova grozi z jedrsko bombo: »O takšni možnosti bomo razmislili, ko ...«

Ruski predsednik Vladimir Putin je zagrozil z uporabo jedrskega orožja v primeru obsežnega zračnega napada na državo. Izjavo je podal na posvetu o spremembi ruske jedrske doktrine pred četrtkovim srečanjem ameriškega predsednika Joeja Bidna z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim na temo ukrajinske uporabe raket dolgega dosega.

Putin je danes spregovoril o predlaganih spremembah ruske doktrine jedrskega odvračanja, ki bi Rusiji omogočile z jedrskim orožjem odgovoriti na morebiten obsežen zračni napad na rusko ozemlje z manevrirnimi raketami, brezpilotniki, hipersoničnimi in drugimi letali.

Omenil je pojav novih virov vojaških groženj in tveganj za Rusijo

V primeru napada na Rusijo s strani države brez jedrskega orožja ob sodelovanju ali podpori jedrske sile bi napad obravnavali kot njihov skupni napad na Rusijo, je Putin orisal predlog posodobitve doktrine. Dodal je, da vključuje tudi položaj, v katerem druga država z uporabo konvencionalnega orožja pomembno ogrozi rusko suverenost.

Pri tem je očitno meril na Ukrajino, ki nima jedrskega orožja, vendar prejema vojaško podporo držav z jedrskim orožjem. Sprememba doktrine bi veljala tudi v primeru napada na Belorusijo, tesno zaveznico Rusije, je povedal Putin.

»O takšni možnosti bomo razmislili, ko bomo prejeli zanesljive informacije o množični izstrelitvi orožja za napad iz zraka in vesolja ter o njegovem prečkanju naše državne meje,« je dejal Putin na srečanju ruskega varnostnega sveta in dodal, da je pomembno predvideti razvoj razmer in se jim ustrezno prilagoditi.