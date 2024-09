Dron hotel ubiti Putinovega vojaka, a namesto ognjene smrti odvrgel sporočilo, ki mu je rešilo življenje (VIDEO)

Bataljon K-2, ki je del 54. brigade ukrajinske vojske, je objavil posnetek s fronte, ki se od podobnih razlikuje po tem, da je bilo ruskemu vojaku, ki naj bi bil ubit v napadu brezpilotnih letal, prizaneseno.

Na objavljenem posnetku se operater drona odloči, da ne bo ubil poškodovanega ruskega vojaka, temveč mu spusti vodo in sporočilo, preden ga odpelje skozi nikogaršnjo zemljo do ukrajinskega jarka. Ni jasno, kje in kdaj je bil videoposnetek posnet, a bilo naj bi pozno poleti na bojišču v regiji Donbas na vzhodu Ukrajine, je navedel Telegraph.

Preživel metanje granat

Posnetek se začne, ko ukrajinski dron skenira jarek in išče preživele ruske vojake. Poškodovanega so našli ležečega na truplih drugih vojakov. Nato dron vrže tri granate, vendar napad preživi. Kasneje se dron vrne, poškodovani vojak pa se odplazi stran in zdaj leži na hrbtu ter prosi, naj mu prizanesejo. Operater ukrajinskega drona se je očitno usmilil poškodovanega ruskega vojaka, saj je vrgel plastenko vode in mu dal sporočilo z navodili, kako doseči ukrajinske linije.

Posnetek naj bi služil kot prefinjeno novačenje za bataljon K-2, ki je tako kot ostala ukrajinska vojska pod pritiskom, saj potrebuje več vojakov.

Ruski vojak se pokriža in pomaha operaterju ukrajinskega drona, nato pa prekriža roke v znak hvaležnosti, preden popije vodo. Nato si v levo roko vbrizga tablete proti bolečinam, preden zbere moči in omahne iz jarka na nikogaršnjo zemljo. Občasno topniška granata pade blizu poškodovanega ruskega vojaka, ki se prebija med ruševinami. Na koncu le doseže ukrajinske strelske jarke, kjer se izčrpan zgrudi na tla. Čez nekaj trenutkov prideta do njega dva ukrajinska vojaka in ga odpeljeta.