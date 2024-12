Našli dnevnik severnokorejskega vojaka: »Izneveril sem svojo ljubljeno stranko in vrhovnega voditelja«

Gyeong Hong-jong, severnokorejski vojak, ki so ga ukrajinske specialne enote ubile v regiji Kursk v Rusiji, je zapustil dnevnik, ki ga Ukrajinci zdaj postopoma prevajajo. Njegovi zapiski razkrivajo, da je Severna Koreja v Rusijo poslala elitne enote.

V zadnjem prevedenem zapisu vojak piše, da so ga kot kazen za zločine, ki jih je storil, poslali na tisoče kilometrov od doma, da bi pomagal ruskim silam, poroča Slobodna Dalmacija.

Vojna v Ukrajini bi lahko po vpletanju Severne Koreje prerasla v globalni konflikt. FOTO:: Alexander Ermochenko Reuters

Kazen za zločine, ki jih je storil

»Vzgojen sem bil v nežnem objemu partije, brezskrbno sem študiral. Več je neznane ljubezni kot poznane in sprejete. Nisem vedel, kako naj se odzovem na srečo, ki me je obdajala.

Braniti domovino je sveta dolžnost vsakega državljana, največja dolžnost pa je zaščititi svoj narod, kar je moja sreča. Nosim vojaško uniformo revolucije, da zaščitim vrhovnega poveljnika. Bil sem počaščen s priložnostjo, da sem napredoval v narednika v svoji četi. Vendar sem izneveril svojo ljubljeno stranko, ki mi je zaupala, in zagrešil dejanja nehvaležnosti do vrhovnega poveljnika. Grehi, ki sem jih storil, so neodpustljivi, vendar mi je domovina dala priložnost za odrešitev, nov začetek v življenju.

Zdaj mi ne preostane drugega, kot da povrnem zaupanje, ki sem ga nekoč imel. Šel bom v prve črte te operacije in brez vprašanj ubogal ukaze vrhovnega poveljnika Kim Jong-una, tudi če me bo to stalo življenja. Svetu bom pokazal nepremagljiv pogum in požrtvovalnost Rdeče specialne enote Kim Jong-una. Ko zmagamo v vojni in se vrnemo v domovino, bom vložil peticijo na partijo.«