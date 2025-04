Ste videli, za kaj Pahor »fehtari« Rogliča: »Upam, da moj prijatelj to bere ...«

Ob začetku kolesarske sezone so predstavniki pristojnih institucij poudarili, da so kolesarji ranljiva skupina, na katero morajo biti vozniki posebej pozorni. Tako kolesarje kot voznike so pozvali k odgovornemu ravnanju v prometu, upoštevanju cestnoprometnih predpisov in strpnosti. Na novinarski konferenci notranjega ministrstva je kolesarje k upoštevanju cestnih predpisov prek videoposnetka pozval tudi naš kolesarski as Primož Roglič.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič. FOTO: Josep Lago Afp

Kolesarji naj z uporabo luči, odsevnikov in nakazovanjem smeri z roko poskrbijo za dobro vidnost, da bodo zavarovani pred poškodbami, pa naj uporabljajo čelade. Po ocenah, ki jih je navedla namestnica direktorice Agencije za varnost prometa Saše Jevšnik Kafol, sicer čelado uporablja zgolj 47 odstotkov opazovanih kolesarjev.

Ko Pahor lepo prosi Rogliča ...

Da se pomembnosti nošenja čelade med kolesarjenjem zaveda, je dokazal tudi bivši predsednik republike Borut Pahor. Kar prek Instagrama je namreč nagovoril Primoža Rogliča, da bi rad imel njegovo novo čelado.

Bivši predsednik Borut Pahor. FOTO: Črt Piksi

»Wow, končno bicikl. Sicer še prehladno zame, samo nisem mogel več zdržat. Še zadnjič, častno, s čelado, ki mi jo je podaril Primož Roglič – ta je še izpred dveh sezon, ko je bil pri Jumbo Visma. Naslednjič bom že z novo, malo lažjo, ta pa gre med spominke. Upam, da moj prijatelj to bere in dobim novo z RedBullovim napisom, ki jo ima v novi ekipi,« je svojo prošnjo predstavil Pahor.

Ga bo Roglič uslišal? Pustimo se presenetiti ...