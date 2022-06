Nasa bo raziskovala NLP

NASA je sporočila, da je ustanovila skupino, ki naj bi konec leta začela proučevati in preverjati poročila o NLP. Da bo opazovala dogodke na nebu, ki jih iz znanstvenega gledišča ni mogoče identificirati kot letalo ali kak neznani naravni pojav. Zanimanje za take pojave v atmosferi je v interesu tako zagotavljanja varnosti v zraku kot tudi nacionalne varnosti.

Thomas Zurbuchen FOTO: NASA

Ugotovitev, kateri pojavi so naravni, je prvi korak pri analizi teh pojavov, kar je seveda tudi v Nasinem cilju zagotavljanja varnosti letal. Še vedno pa ni dokazov, da so NLP zunajzemeljskega izvora. Nasa meni, da so na voljo orodja in pripomočki, ki so uporabni tudi na tem področju, kot je povedal, pomočnik administratorja za področje znanosti pri agenciji. Obstaja dostop do širokega razpona opazovanj Zemlje iz vesolja, na voljo so pripomočki in skupine, ki lahko pomagajo pri izboljšanju razumevanja neznanega, to je prava definicija znanosti in prav to počnemo, dodaja.

Ta študija ni del komisije NLP pri ministrstvu za obrambo, vendar ima koordinacijo široko razpeto prek vladnih sektorjev. Neodvisno študijo bo vodil astrofizik David Spergel, predsednik fundacije Simons iz New Yorka in nekdanji vodja astrofizikalnega oddelka na univerzi Princeton. Pri Nasi je za organizacijo pristojen pomočnik administratorja za znanost Danel Evans. Prva naloga je, da se zbere najbolj groba količina podatkov, ki zajema podatke civilistov, neprofitnih organizacij in vlade. Pričakujejo, da bo študija trajala devet mesecev, sodelovali pa bodo strokovnjaki s področja znanosti aeronavtike, analitiki podatkov in drugi, ki se bodo osredotočali na izziv, kako najbolje proučiti nove podatke in izboljšati opazovanja NLP. Glede na principe Nase o odprtosti, preglednosti in znanstveni integriteti bodo poročilo delili z javnostjo.

NLP od nekdaj burijo človeško domišljijo.

Ne glede na to študijo ima Nasa aktiven astrobiološki program, ki je osredotočen na izvor, evolucijo in razširjenost življenja zunaj našega planeta in zajema proučevanje vode na Marsu, sondiranje oceanskih svetov, lun Titana in Evrope v našem sončnem sistemu, raziskovanja vesoljskega observatorija TESS, Hubblovega vesoljskega teleskopa in najnovejšega vesoljskega teleskopa Jamesa Webba. Vse aktivnosti so usmerjene v iskanje naseljivih svetov zunaj našega sončnega sistema, zaznavanje bioloških zapisov, proučevanje atmosfer, kemične sestave in proučevanje namigov o obstoju takšnega ali drugačnega življenja. Nasa finančno podpira tudi raziskave, ki so usmerjene v tehnološke zapise ali zapise prisotnosti napredne vesoljske tehnologije, ki kažejo v smer obstoja naprednih vesoljskih tehnologij zunajzemeljskega izvora.