Šoferja mestnega avtobusa napadla z bejzbolskimi palicami

Šoferji in kontrolorji v zagrebškem javnem prevozu bodo zaradi vse pogostejših in vse bolj nasilnih napadov danes začasno ustavili promet na enem od obračališč, kjer se je v torek zgodil zadnji napad. Letos so zabeležili šest napadov na voznike in kontrolorje vozovnic, ki so se končali s hudimi poškodbami.

V sindikatu šoferjev in drugih delavcev zagrebškega podjetja za javni prevoz ZET so v sredo na družbenem omrežju facebook opozorili, da je bilo letos poleg šestih fizičnih napadov tudi več kot 20 poskusov napadov. Psovanje in žaljenje šoferjev in kontrolorjev pa da sta postala del vsakdanjika v mestnem prevozu potnikov.

Šoferju zlomila prst

Zadnji napad se je zgodil v torek na enem od obračališč v zahodnem delu Zagreba, Črnomercu, ko sta mlada moška z bejzbolskimi palicami napadla šoferja in kontrolorja mestnega avtobusa. Šoferju sta zlomila prst, kontrolor pa je bil lažje poškodovan.

Torkov napad je bil po besedah sindikata kaplja čez rob, zato so se odločili, da bodo danes opoldne za pol ure ustavili promet na omenjenem obračališču.

Napade obsojajo tudi v sindikatu Zagrebškega holdinga ZET. Obenem zahtevajo, da mesto Zagreb delavcem, ki so doživeli napad na delovnem mestu, zagotovi pravno in drugo pomoč ter pritisne na državne institucije za sankcioniranje teh primerov.

Za napad na uslužbenca, ki opravlja delo v javnem interesu ali v javni službi, je po hrvaškem kazenskem zakoniku zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora, a po navedbah sindikata v praksi tega ne izvajajo dosledno.