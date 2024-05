Junaki na filmskem platnu

Z dokumentarnim filmom so se priljubljeni radijci poklonili vsem dobrodelnim Slovencem, ki že 10 let pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin, premiere filma režiserja Jana Jordana Filipa Frangeža pa se je udeležilo ogromno podpornikov akcije, znanih obrazov in novinarjev.

Zvezda je kdo drug kot Miha Deželak – Deželak Junak. »Ne vem, kako je režiser Jan lahko vse strnil v 50 minut. Zajel je bistvo, všeč mi je bilo, ko smo skakali malo naprej, malo nazaj. Kako se je vse začelo, saj nihče ni vedel, zakaj jaz vozim otroško kolo. Zajel je vsa čustva, pokazal je vse te ljudi, kako so angažirani, kako srčni so, kako pomagajo. Energija je rasla in v filmu je to videti. Sem tudi kakšno solzo potočil, ker so bila ves čas prisotna čustva. Imam krasno terensko ekipo, smo kot stroj, vsak dobro opravlja svoje delo. Prav tako ekipa v studiu. To je formula za uspeh,« je po ogledu povedal Deželak.

Voditeljica Jana Morelj in urednica vsebin na Radiu 1 Nina Igrutinovič, ki ji pravijo kar mama Deželakove akcije.

Velik podpornik akcije in Miha Deželaka je raper Challe Sale.

Akcija so ljudje

Film lepo prikaže, da so ljudje pravzaprav najpomembnejši v omenjeni akciji, kar je izpostavil tudi radijski voditelj Denis Avdić. »Akcija je vaša, mi smo samo tisti, ki vse povežemo v celoto. Lepo je videti, da je Slovenija akcijo vzela za svojo. Slovenija je svetovni prvak v dobrodelnosti. Lahko greste gledat podatke, pa boste videli, da je res. Če primerjamo število in BDP prebivalcev z bogatimi državami, so močno za nami. Pri nas ste ljudje tisti, ki se odzovete na neverjeten način in zato je tudi ta zgodba postala tako velika,« je še povedal.