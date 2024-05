Vinski vitezi za mir in prijateljstvo

Na avstrijski strani mostu v Bad Radkersburgu je potekala velika slovesnost z odkritjem prvega spomenika miru in prijateljstva. Zbralo se je okoli 400 gostov, med njimi dobra stotnija vinskih vitezov Evropskega reda iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške ter županja in župan sosednjih mest, Urška Mauko Tuš in Karl Lautner.

Samo iz Slovenije je na slovesnost prišlo vseh šest področnih legatur, dogodka pa sta se udeležila tudi redovni vikar dr. Agidius Zsifkovits ter Stjepan Šafran, ki je skupaj s Senatom Reda darovalec spomenika, njegovo podjetje pa ga je tudi izdelalo. Kot nam je povedal Andrej Šajnovič, drugi legat Legature za Pomurje, ki je bila soorganizatorica dogodka, bodo enake spomenike postavili še na preostalih mejah v Evropi, kjer delujejo viteški konzulati. Slovenski vitezi Evropskega reda so se zbrali v Gornji Radgoni, nato pa so se v povorki podali čez most prijateljstva na prizorišče slovesnega odkritja na levem bregu reke Mure v Bad Radkersburgu.

»Med konzulati OEVE (Evropski vinski viteški red, op. ur.) ni meja, viteška obeležja Gallus Pacis bodo v prihodnosti predstavljala simbol miru in sožitja med narodi Evrope, sledimo stopinjam človeštva, kjer ljubezen združuje vero in upanje, v skladu z vseevropskimi vrlinami, kot so: svoboda, prijateljstvo, mir, veselje. Plemenito vino, kulturna pijača Evrope, nam pri tem pomaga!« Ta napis je naveden na vseh štirih straneh podstavka, v štirih različnih jezikih (latinskem, nemškem, slovenskem, angleškem), Gallus Pacis tako postaja stičišče prijateljstva med narodi Evrope.