V požaru v Medulinu zgorelo najmanj 22 čolnov, ljudje skakali v morje

Iz PU Pulj so potrdili, da so požar ukrotili malo pred 7. uro zjutraj in da so gasilci uspeli preprečiti, da bi se razširil na druga plovila, poroča portal Istra24.

Poškodovan ni bil nihče, zgorelo pa je najmanj 22 čolnov.

»Zjutraj okrog 5. ure me je zbudila eksplozija. Najprej sem mislil, da ni nekaj počilo v moji bližini, a čez nekaj minut sem zaslišal še eno eksplozijo, a manjše jakosti. Videl sem gosti črn dim, ki se je vlekel od vhoda v avtokamp Medulin pa vse do Premanture, Pomera in naprej,« je na Facebooku zapisal novinar Mladen Kolenko.

Ljudje so skakali v morje

Kot piše HRT, so nekateri stanovalci skakali v morje, da bi rešili svoj čoln na varno.

»Slišale so se eksplozije. Po morju plavajo saje, bencin, gorelo je morje, kakšne bodo posledice, bo znano čez dan, škoda pa se bo verjetno merila v sto tisoč evrih,« je zapisal Kolenko.