Namesto snežne odeje luže v Božičkovi vasi

Božiček se v teh dneh zavzeto pripravlja na božič, vendar ga zaradi segrevanja podnebja in pomanjkanja snega v domačem arktičnem mestu na Laponskem prevevajo skrbi glede vremena. Nedavno je v tamkajšnji Božičkovi vasi lilo kot iz škafa, medtem ko je bila temperatura dve stopinji nad lediščem.

V mestu Rovaniemi na Laponskem na severu Finske so v 80. letih prejšnjega stoletja postavili Božičkovo vas, ki je običajno prekrita s snegom. Toda letos so v delovno najintenzivnejših dneh ostali brez snežne odeje, kar skrbi tudi dobrega moža in severne jelene, ki zaradi vremenskih razmer težje najdejo hrano, lišaje, saj jih zakrivajo plasti stopljenega in nato znova zamrznjenega snega in ledu.

Decembra prejmejo več kot pol milijona pisem, približno 30.000 na dan. FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp

Tradicionalno dobre volje

»Moji severni jeleni znajo leteti, tako da to zanje ni problem,« je dejal Božiček, ko si je po dolgem dnevu srečanj z navdušenimi otroki in odraslimi vzel čas tudi za pogovor z novinarji. »Vidimo, da so podnebne spremembe resnične. In vplivajo na severne jelene. Vplivajo na življenje tukaj na Arktiki,« je dodal.

Božiček je sicer tradicionalno dobre volje, toda vremenski obeti tudi zanj niso najbolj spodbudni. Po ugotovitvah znanstvenikov se arktična območja zaradi podnebnih sprememb segrevajo nekajkrat hitreje kot preostali svet.

Bo sneg v prihodnje le spomin? FOTO: Getty Images/istockphoto

Po legendi iz leta 1927 naj bi Božiček, po finsko Joulupukki, živel na gori Korvatunturi blizu Rovaniemija, ki ima 60.000 prebivalcev.