Najstarejši dokazi o incestu

Najdbe so starejše od egiptovskih piramid.

Kakor stari Egipčani in Inki so tudi Irci nekoč živeli v dinastijah. Študija, ki je proučevala grobnice izpred več kot 5000 let, je postregla z najstarejšimi dokazi o downovem sindromu in incestu, podzemni hodniki in grobovi pa so po ocenah strokovnjakov starejši od piramid v Egiptu.Najstarejša grobnica je Newgrange, ki je 500 let starejša od znamenitega Stonehengea: skriva dokaz, da so bili starši pokojnega v tesnem sorodstvenem razmerju, ali brat in sestra ali starš in otrok. Podobno kaže genetska slika 42 posmrtnih ostankov iz grobnic, poleg Newgrangea so pregledali še Carrowkeel in Carrowmore ter Poulnabrone, kar dokazuje, da so si dinastije z incestom zagotavljale dolgoletno vladavino – kakor v starem Egiptu ali pri Inkih, le da so dokazi na Irskem mnogo starejši. Da posmrtni ostanki pripadajo elitnim družbenim slojem, ne potrjujejo le razkošne grobnice: analiza izotopov je potrdila, da so pokojni zaužili veliko mesa in živil živalskega izvora. Raziskava v 5500 let stari grobnici Poulnabrone pa je potrdila tudi najstarejši doslej znani dokaz za downov sindrom, kar 4000 let starejši od doslej znanih najstarejših tovrstnih najdb, poroča STA.Po oceni strokovnjakov so prvotne prebivalce Irske, ki so se ukvarjali z lovom in nabiralništvom, pred 6000 leti izrinila nova ljudstva, ki so se preživljala s kmetijstvom. V naslednjih stoletjih so oblikovala svoj družbeni red in zavladala z dinastijo, tokratna študija pa je prelomnega značaja za preučevanje zgodovine na otoku.