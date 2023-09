Najboljši hotel je italijanska vila

Blizu, kar v naši soseščini, lahko preizkusite čare hotela, ki po mnenju komisije, ki je sestavljala lestvico 50 najboljših na svetu, prekosi vso preostalo svetovno ponudbo. Gre za luksuzni butični hotel vila Passalacqua v bližini jezera Como v sosednji Italiji – v kraju, ki ga med drugim rad obiskuje zvezdnik George Clooney. Vila iz 18. stoletja s čudovitim vrtom in suitami, opremljenimi s stilnim pohištvom, gostom obljublja la dolce vita, izkušnjo italijanskega sladkega življenja. Še ena prednost je izjemna lokacija, saj je vila tik ob jezeru. Cene za eno noč spanja v eni od 24 namestitev se začnejo pri vrtoglavih 1500 evrih.

Drugo mesto na lestvici zaseda hotel Rosewood v Hongkongu. Postavljen v okrožje, posvečeno umetnosti in oblikovanju, ponuja, navajajo ocenjevalci, izjemen razgled na pristanišče. Moderno opremljene sobe so paša za oči, ponujajo pa tudi vse udobje, ki si ga lahko najbolj izbirčni gostje zaželijo.

Takole se spi v najboljšem hotelu leta 2023. FOTO: Vila Passalacqua

Najboljši ameriški hotel je v New Yorku: Aman New York se je uvrstil na 25. mesto. Avstralija ima na lestvici le enega, The Callie v Brisbanu, ki se je uvrstil na 12. mesto.

Hotelska veriga z najmanj nastanitvami na lestvici je Singita Lodges, hotel v nacionalnem parku Kruger v Južni Afriki se je uvrstil na 15. mesto.

Lestvico naj bi sestavilo 580 priznanih strokovnjakov.

Seznam je po besedah organizatorjev sestavilo 580 svetovno znanih turističnih strokovnjakov, polovica jih je bila moških, polovica žensk. Poleg omenjenih dveh hotelov so nanj uvrstili še 21 drugih evropskih, med njimi po štiri iz Londona in Pariza. Italija se je na lestvico uvrstila še s hoteli Four Seasons v Firencah, Aman v Benetkah, Le Sirenuse v Positanu in Borgom Egnazio v Savelletri. Azija se ponaša z 18 hoteli na lestvici. Poleg že omenjenega, drugouvrščenega hongkonškega, je pri vrhu tajski Four Seasons Bangkok v Chao Phraya River, ki je na tretjem mestu. Četrto mesto je pripadlo hotelu v Hongkongu – častitljivo uvrstitev si je priboril The Upper House. Peto mesto je zasedel hotel Aman v Tokiu. Številne države na lestvici nimajo niti enega hotela, med njimi sta tudi Slovenija in Hrvaška.